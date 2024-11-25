مصدر أمنيّ لوكالة الإعلام الروسية: القوات الروسية ألقت القبض على بريطانيّ من المرتزقة يقاتل مع الجيش الأوكرانيّ في منطقة كورسك الروسية

ألقت القوات الروسية القبض على بريطانيّ من المرتزقة يقاتل مع الجيش الأوكرانيّ في منطقة كورسك الروسية، وفق مصدر أمنيّ لوكالة الإعلام الروسية.



وقال المصدر: "قُبض على أحد المرتزقة من بريطانيا، يطلق على نفسه اسم جيمس سكوت ريس أندرسون. ويقوم الآن بتقديم أدلة."



وفي مقطع مصوّر نُشر على قنوات تيليغرام روسية غير رسمية مؤيدة للحرب على أوكرانيا الأحد، يظهر شاب ملتح يرتدي ملابس عسكرية ويداه مقيدتان على ما يبدو من الخلف، بينما يقول باللغة الإنغليزية إن اسمه جيمس سكوت ريس أندرسون وإنه خدم سابقًا في الجيش البريطانيّ.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) في وقت سابق أن وزارة الخارجية قالت إنّها "تدعم عائلة رجل بريطانيّ بعد تقارير عن اعتقاله".



ولا تزال القوات الأوكرانية، التي نفذت توغلا مباغتا في منطقة كورسك الحدودية الروسية في أغسطس آب الماضي، تسيطر على أجزاء منها.



ومع ذلك، قالت كييف في مطلع الأسبوع إنها فقدت منذ ذلك الحين أكثر من 40 بالمئة من الأراضي التي سيطرت عليها، حيث شنت القوات الروسية موجات من الهجمات المضادة لاستعادة السيطرة على المنطقة.