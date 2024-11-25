وزير الخارجية الصينيّ: الصين والاتحاد الأوروبيّ شريكان وليسا خصمين

أعلن وزير الخارجية الصينيّ وانغ يي إن الصين والاتحاد الأوروبيّ شريكان وليسا خصمين.



ودعا كل طرف إلى تفهم وجهة نظر الطرف الآخر والسعي إلى التعاون.



وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن وانغ أدلى بتلك التصريحات خلال اجتماع مع نائب رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتل في بكين.



وقال وانغ "في مواجهة تزايد الأحادية والحمائية، نأمل أن يظل الاتحاد الأوروبي وفيا لتطلعاته الأصلية وأن يحافظ على الاستقلال الاستراتيجيّ."



وأضاف: "الصين على استعداد لبذل جهود مشتركة مع لوكسمبورج لتعزيز التنمية المستدامة والمتينة للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبيّ."