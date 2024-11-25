الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
9
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
9
o
الجنوب
14
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الخارجية الصينيّ: الصين والاتحاد الأوروبيّ شريكان وليسا خصمين
أخبار دولية
2024-11-25 | 04:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الخارجية الصينيّ: الصين والاتحاد الأوروبيّ شريكان وليسا خصمين
أعلن وزير الخارجية الصينيّ وانغ يي إن الصين والاتحاد الأوروبيّ شريكان وليسا خصمين.
ودعا كل طرف إلى تفهم وجهة نظر الطرف الآخر والسعي إلى التعاون.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن وانغ أدلى بتلك التصريحات خلال اجتماع مع نائب رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتل في بكين.
وقال وانغ "في مواجهة تزايد الأحادية والحمائية، نأمل أن يظل الاتحاد الأوروبي وفيا لتطلعاته الأصلية وأن يحافظ على الاستقلال الاستراتيجيّ."
وأضاف: "الصين على استعداد لبذل جهود مشتركة مع لوكسمبورج لتعزيز التنمية المستدامة والمتينة للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبيّ."
آخر الأخبار
أخبار دولية
الخارجية
الصينيّ:
الصين
والاتحاد
الأوروبيّ
شريكان
وليسا
خصمين
التالي
مسيّرات أوكرانية تضرب منشأة روسية للوقود والطاقة
هوكستين إلى واشنطن بعد الخلاف حول نقاط مع إسرائيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-11-18
وزير الخارجية الهولنديّ: الاتحاد الأوروبيّ بحاجة إلى إبقاء الحوار مع إسرائيل مفتوحًا
أخبار دولية
2024-11-18
وزير الخارجية الهولنديّ: الاتحاد الأوروبيّ بحاجة إلى إبقاء الحوار مع إسرائيل مفتوحًا
0
أخبار دولية
2024-09-27
لقاء بين وزيري الخارجية الاميركي والصيني
أخبار دولية
2024-09-27
لقاء بين وزيري الخارجية الاميركي والصيني
0
أخبار دولية
2024-09-12
وزير الدفاع الصينيّ: للتفاوض لحل النزاعين في أوكرانيا وغزة
أخبار دولية
2024-09-12
وزير الدفاع الصينيّ: للتفاوض لحل النزاعين في أوكرانيا وغزة
0
أخبار دولية
2024-09-09
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يزور روسيا هذا الأسبوع
أخبار دولية
2024-09-09
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يزور روسيا هذا الأسبوع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:25
CNN: نتنياهو وافق "من حيث المبدأ" على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله خلال مشاورات أمنية مع المسؤولين الإسرائيليين مساء الأحد
أخبار دولية
07:25
CNN: نتنياهو وافق "من حيث المبدأ" على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله خلال مشاورات أمنية مع المسؤولين الإسرائيليين مساء الأحد
0
أخبار دولية
06:56
وزير الخارجية البريطاني: بريطانيا ستتبع "الإجراءات الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد
أخبار دولية
06:56
وزير الخارجية البريطاني: بريطانيا ستتبع "الإجراءات الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد
0
أخبار دولية
06:06
شهيدان فلسطينيان بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أخبار دولية
06:06
شهيدان فلسطينيان بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
0
أخبار دولية
05:32
مصادر أمنية لرويترز: العثور على أشخاص بعد غرق مركب سياحيّ في محافظة البحر الأحمر المصرية
أخبار دولية
05:32
مصادر أمنية لرويترز: العثور على أشخاص بعد غرق مركب سياحيّ في محافظة البحر الأحمر المصرية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:25
CNN: نتنياهو وافق "من حيث المبدأ" على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله خلال مشاورات أمنية مع المسؤولين الإسرائيليين مساء الأحد
أخبار دولية
07:25
CNN: نتنياهو وافق "من حيث المبدأ" على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله خلال مشاورات أمنية مع المسؤولين الإسرائيليين مساء الأحد
0
أخبار دولية
03:06
خامنئي يدعو لإصدار أحكام إعدام لقادة إسرائيل
أخبار دولية
03:06
خامنئي يدعو لإصدار أحكام إعدام لقادة إسرائيل
0
آخر الأخبار
06:29
التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة سالكة امام جميع المركبات
آخر الأخبار
06:29
التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة سالكة امام جميع المركبات
0
صحف اليوم
2024-11-23
اجتماعات هوكشتاين "المحدودة" في اسرائيل تدل على هذه الأمور (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
2024-11-23
اجتماعات هوكشتاين "المحدودة" في اسرائيل تدل على هذه الأمور (الأنباء الكويتية)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:28
هوكستين إلى واشنطن بعد الخلاف حول نقاط مع إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
03:28
هوكستين إلى واشنطن بعد الخلاف حول نقاط مع إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
03:04
في قضاء صور... اعتداءات إسرائيلية مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
03:04
في قضاء صور... اعتداءات إسرائيلية مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
03:01
المشهد من مشارف الضاحية...
تقارير نشرة الاخبار
03:01
المشهد من مشارف الضاحية...
0
حال الطقس
01:08
منخفض جويّ على لبنان...
حال الطقس
01:08
منخفض جويّ على لبنان...
0
تقارير نشرة الاخبار
16:58
"تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار"... هذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:58
"تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار"... هذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
16:54
الإجتماع الإسرائيلي ناقش 3 نقاط أساسية... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
16:54
الإجتماع الإسرائيلي ناقش 3 نقاط أساسية... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان أمام فرصة التأهل المبكر إلى كأس آسيا ٢٠٢٥ لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان أمام فرصة التأهل المبكر إلى كأس آسيا ٢٠٢٥ لكرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الحاخام المختفي في الإمارات وجد مقتولا... وهذه القصة!
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الحاخام المختفي في الإمارات وجد مقتولا... وهذه القصة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أطباء بلا حدود الى جانب الناس في لبنان رغم كل التحديات
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أطباء بلا حدود الى جانب الناس في لبنان رغم كل التحديات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:20
أدرعي: هذا ما استهدفناه في الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
15:20
أدرعي: هذا ما استهدفناه في الضاحية الجنوبية
2
خبر عاجل
14:45
الحلبي يعلن تعليق التدريس الحضوري غدا في هذه المناطق
خبر عاجل
14:45
الحلبي يعلن تعليق التدريس الحضوري غدا في هذه المناطق
3
خبر عاجل
09:56
مصادر متابعة لملف التفاوض:اسرائيل ابلغت هوكشاتين بعد وصوله الى واشنطن اعتراضها على وجود فرنسا بلجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف بحجة دعمها لقرار المدعي العام الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ولبنان متمسك بالحضور الفرنسي وما من عقبات اخرى لإعلان الاتفاق
خبر عاجل
09:56
مصادر متابعة لملف التفاوض:اسرائيل ابلغت هوكشاتين بعد وصوله الى واشنطن اعتراضها على وجود فرنسا بلجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف بحجة دعمها لقرار المدعي العام الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ولبنان متمسك بالحضور الفرنسي وما من عقبات اخرى لإعلان الاتفاق
4
خبر عاجل
14:43
هوكستين يؤكد للـLBCI أن ما حٌكي عن أن إسرائيل أعطته الضوء الأخضر للمضي قدماً نحو الاتفاق مع لبنان "ليس دقيقا"
خبر عاجل
14:43
هوكستين يؤكد للـLBCI أن ما حٌكي عن أن إسرائيل أعطته الضوء الأخضر للمضي قدماً نحو الاتفاق مع لبنان "ليس دقيقا"
5
خبر عاجل
10:48
حصيلة جديدة محدثة للغارة الإسرائيلية على البسطة الفوقا
خبر عاجل
10:48
حصيلة جديدة محدثة للغارة الإسرائيلية على البسطة الفوقا
6
أخبار لبنان
07:51
أدرعي: تحذير الى جميع سكان الحدث وبرج البراجنة
أخبار لبنان
07:51
أدرعي: تحذير الى جميع سكان الحدث وبرج البراجنة
7
خبر عاجل
16:20
أمال شحادة: الدافع لهذا الاجتماع هو أن إسرائيل تخشى بأنه في حال لم يتم التوصل الى اتفاق في غضون أيام فإن واشنطن ستسحب يدها من الوساطة بين لبنان واسرائيل
خبر عاجل
16:20
أمال شحادة: الدافع لهذا الاجتماع هو أن إسرائيل تخشى بأنه في حال لم يتم التوصل الى اتفاق في غضون أيام فإن واشنطن ستسحب يدها من الوساطة بين لبنان واسرائيل
8
خبر عاجل
02:33
تحذير اسرائيلي جديد للضاحية...
خبر عاجل
02:33
تحذير اسرائيلي جديد للضاحية...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More