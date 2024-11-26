رئيس بلدية كييف: كييف تتعرّض لهجوم متواصل بطائرات مسيرة روسية من اتجاهات مختلفة

تتعرّض العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم متواصل بطائرات مسيرة روسية من اتجاهات مختلفة، وفق ما أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو.



وقال كليتشكو، عبر قناته على تطبيق تيليغرام للرسائل: "يستمر الهجوم بالطائرات المسيرة على العاصمة."



وأضاف: "تعمل قوات الدفاع الجويّ في مناطق مختلفة من المدينة وتدخل (الطائرات المسيرة) العاصمة من اتجاهات مختلفة."



وسمع شهود سلسلة من الانفجارات الناجمة، فيما يبدو عن تصدي أنظمة الدفاع الجويّ للهجمات.



وأصدرت السلطات إنذارات من الغارات الجوية شملت كييف والمنطقة المحيطة بها ومعظم الأراضي الأوكرانية.



وفي كييف، بدأت صفارات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في حوالى الساعة 1900 بتوقيت غرينتش.