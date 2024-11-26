وزير الدفاع الاسرائيلي: إسرائيل لن تتسامح مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار المحتمل في لبنان

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل تطالب بتطبيق فعال من جانب الأمم المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار المحتمل مع لبنان، محذرا من أن إسرائيل "لن تتسامح مطلقا" تجاه أي انتهاك.



وقال كاتس لمنسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت: "أي منزل في جنوب لبنان يعاد بناؤه ويقام كقاعدة للإرهابيين سيتم تدميره، وأي تسليح وإعادة تجميع للإرهابيين سيتم ضربه، وأي محاولة لتهريب الأسلحة سيتم إحباطها، وأي تهديد لقواتنا أو للمواطنين الإسرائيليين سيتم تدميره على الفور".