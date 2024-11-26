العراق والسعودية وروسيا تؤكد على أهمية الحفاظ على استقرار أسواق النفط والأسعار العادلة

أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن العراق والسعودية وروسيا أكدت على أهمية الحفاظ على استقرار أسواق النفط والتوازن والأسعار العادلة.



وقالت إن هذه التأكيدات جرت خلال اجتماع بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.



وأضاف: "شهد اللقاء التباحث في أوضاع الأسواق العالمية للطاقة، وما يتعلق بإنتاج النفط الخام وتدفقه للأسواق وتلبية الطلب، حيث جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار والتوازن والأسعار العادلة، مع التأكيد على الدور الحيوي الذي تؤديه مجموعة (أوبك+) في هذا الإطار".