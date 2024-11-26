هكذا دفعت واشنطن نتنياهو باتجاه الموافقة على مقترحها لوقف إطلاق النار

أفادت مديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن هبة نصر للـLBCI بأن "اتصال جرى بين بايدن وماكرون حول اتفاق وقف النار الذي من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ صبيحة الغد."



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