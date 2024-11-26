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بايدن يؤكد التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان ويصفه بأنه "نبأ سار"
أخبار دولية
2024-11-26 | 17:14
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بايدن يؤكد التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان ويصفه بأنه "نبأ سار"
رحّب الرئيس الأميركي الثلاثاء بالتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، واصفا ذلك بأنه "نبأ سار"، متوجّها بالشكر لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لمشاركته في الجهود التي بذلت.
وقال بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو موافقة الحكومة الأمنية على الاتفاق، إن وقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ الأربعاء في الساعة 4,00 بالتوقيت المحلي (02,00 ت غ).
وقال بايدن إن اتفاق الهدنة يبشّر "ببداية جديدة" للبنان.
وتابع "في الأيام المقبلة، ستبذل الولايات المتحدة جهودا إضافية مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل وغيرها من الدول لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة. ومع إطلاق سراح الرهائن ونهاية الحرب وحماس خارج السلطة، يصير ذلك ممكنا".
وشدّد الرئيس الأميركي على أن سكان غزة "هم أيضا يستحقون وضع حد للنزاع وعمليات النزوح. لقد عاشوا في جحيم".
وأكد بايدن أن واشنطن "مستعدة لإنجاز سلسلة من الاتفاقات التاريخية" مع السعودية، تشمل ميثاقا أمنيا ومشروع قيام دولة فلسطينية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال الرئيس الأميركي إن كل هذه المشاريع ستتطلب من إسرائيل اتخاذ "خيارات جريئة لتحويل تقدمها الاستراتيجي ضد إيران وحلفائها إلى استراتيجية متماسكة للأمن على المدى الطويل".
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