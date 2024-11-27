إسرائيل استأنفت قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف نتنياهو

أعلنت اسرائيل أنها استأنفت قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء.



وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن إسرائيل طلبت أيضا من المحكمة الجنائية الدولية تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت في انتظار ما سيسفر عنه الاستئناف.