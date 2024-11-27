57 قتيلا في اشتباكات بين هيئة تحرير الشام وقوات النظام في شمال سوريا

قتل 57 جنديا سوريا ومقاتلا من هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى في اشتباكات بين الطرفين إثر هجوم شنته الهيئة وحلفاؤها على مواقع لقوات النظام في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المرصد إن "عدد القتلى ارتفع إلى 57 عنصرا في عملية +ردع العدوان+ التي أطلقتها الهيئة بمساندة فصائل الجيش الوطني"، هم 31 جنديا سوريا و"26 عنصرا من هيئة تحرير الشام والفصائل المساندة لها" التي شنّت الهجوم في ريف حلب الغربي.



وكان المرصد أفاد في حصيلة سابقة عن 35 قتلا في هذه الاشتباكات.