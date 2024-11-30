المطران افرام معلولي من حلب: تجنّبوا التجوّل وتحلّوا بالصبر ونحن سنبقى الى جانبكم (فيديو)

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توجّه المطران افرام معلولي برسالة الى اهالي حلب قائلا:"نتمنى ان تكونوا بصحة جيّدة ونحن بخير الحمدالله".واضاف "في هذه الظروف من الحكمة لكلّ من بقي في حلب تجنّب التجوّل والتحلّي بالهدوء والصبر، وتلاوة الصلاة لكي يحلّ السلام، ومن اختار المغادرة نطلب من الربّ يسدد خطاه ويوصله بأمان".وتابع "نؤكد لكم اننا باقون في حلب رغم الظروف واذا احتجتم اي شيء تواصلوا معنا، والصلوات مستمرة في كنائسنا".