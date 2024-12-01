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اتصال بين وزير الخارجية الادرني ونظيره العراقي: وقوف الأردن والعراق إلى جانب سوريا وللتوصل لحل سياسي

أخبار دولية
2024-12-01 | 09:24
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اتصال بين وزير الخارجية الادرني ونظيره العراقي: وقوف الأردن والعراق إلى جانب سوريا وللتوصل لحل سياسي
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اتصال بين وزير الخارجية الادرني ونظيره العراقي: وقوف الأردن والعراق إلى جانب سوريا وللتوصل لحل سياسي

 تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في العراق فؤاد حسين.

وبحث الوزيران خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وقضايا إقليمية، وخصوصاً جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والتطورات في الجمهورية العربية السورية.

وأكد الوزيران ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعلية وفورية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ولضمان إدخال مساعدات إنسانية فورية وكاملة إلى جميع أنحاء القطاع. 

وأعرب الوزيران عن قلقهما إزاء التطورات الأخيرة في سوريا، وأكدا وقوف الأردن والعراق إلى جانب الجمهورية العربية السورية وعلى ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي كل تبعاتها، ويضمن أمن سوريا واستقرارها وسلامة مواطنيها ويحفظ وحدة سوريا الإقليمية وسيادتها ويخلصها من الإرهاب، وشددا على رفض كل ما يهدد أمن سوريا واستقرارها ويدفعها نحو الفوضى. 

وشدد الوزيران على استمرار التواصل والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية، وبما يحقق الأمن والاستقرار ويعزز التعاون بين البلدين الشقيقين.

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