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وزيرا دفاع أميركا وأوكرانيا يناقشان إطلاق روسيا صواريخ باليستية ودعم كييف

أخبار دولية
2024-12-03 | 01:02
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وزيرا دفاع أميركا وأوكرانيا يناقشان إطلاق روسيا صواريخ باليستية ودعم كييف
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وزيرا دفاع أميركا وأوكرانيا يناقشان إطلاق روسيا صواريخ باليستية ودعم كييف

أعلن وزيرا الدفاع الأميركي والأوكراني إنهما ناقشا إطلاق روسيا صواريخ باليستية جديدة والاستعدادات للاجتماع المقبل للدول المانحة للأسلحة وخطط المساعدات العسكرية التي ستقدمها واشنطن لأوكرانيا العام المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الميجور جنرال باتريك رايدر في بيان: "وزير الدفاع لويد أوستن يستنكر قصف روسيا في الآونة الأخيرة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات واستخدامها صاروخا باليستيا متوسط المدى في أوكرانيا، وهو ما يمثل تصعيدا آخر في الحرب الروسية على أوكرانيا".

وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف إن الاجتماع ركز أيضا على "التخطيط الاستراتيجي لعام 2025، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الأسلحة والعتاد وتجهيز وحداتنا".

وأضاف أوميروف أنه ناقش مع أوستن الاستعدادات للاجتماع المقبل لمجموعة رامشتاين، وهو تحالف يضم حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والدول الداعمة لأوكرانيا.

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