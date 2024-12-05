قصر الإليزيه: ماكرون طلب من رئيس الوزراء وحكومته البقاء لتصريف الأعمال

طلب الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون من رئيس الوزراء ميشيل بارنييه وحكومته البقاء لتصريف الأعمال حتى ترشيح رئيس وزراء جديد، وفق ما أعلن قصر الإليزيه في بيان.