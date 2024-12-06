وزير الخارجية الإيراني: هجوم الفصائل السورية المعارضة "تهديد كبير" للمنطقة... وسنستمر بدعم سوريا

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن هجوم الفصائل السورية المعارضة التي تعتبرها طهران "إرهابية"، يشكّل "تهديدا" للشرق الأوسط، وذلك فيما تستمر الفصائل في التقدّم في مناطق تنسحب منها القوات السورية الحكومية.



وقال عراقجي من بغداد: "إن التهديد الإرهابي لن يكون محدودا بسوريا ويشكّل تهديدا لكلّ الدول المجاورة والمنطقة بكاملها".

وأكّد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ستستمر في "دعم" سوريا "بكلّ ما تحتاجه". وقال: "لطالما دعمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوريا وستستمر في ذلك بكل ما لديها من قوة وبكل ما تحتاجه وتطلبه الحكومة السورية"، مضيفا: "الإرهاب لا يعرف حدودا ولا يجب أن نتقيّد بالحدود بل يجب أن نحارب الإرهابيين في منبعهم وإلّا سينتشرون في مناطق محيطة".