ماكرون يستقبل ترامب ومن ثم زيلينسكي في الإليزيه السبت قبيل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت في قصر الإليزيه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ومن ثم نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبيل حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس الذي سيحضرانه، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.ولم يشر قصر الإليزيه لا إلى لقاء ثلاثي قد يجمع الرؤساء ولا إلى لقاء ثنائي بين زيلينسكي وترامب سيكون في حال حصوله الأول بينهما منذ فوز الملياردير الجمهوري بالرئاسة الأميركية.ويلتقي ماكرون ترامب عند الساعة 16,00 (15,00 ت غ)، فيما يلتقي سيّد الإليزيه زيلينسكي عند الساعة 17,00 (16,00 ت غ). أما حفل إعادة افتتاح كاتدارئية نوتردام فسيبدأ عند الساعة 19,00.