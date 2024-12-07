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رئيس كوريا الجنوبية يعتذر عن قرار فرض الأحكام العرفية قبل تصويت على عزله
أخبار دولية
2024-12-07 | 01:11
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رئيس كوريا الجنوبية يعتذر عن قرار فرض الأحكام العرفية قبل تصويت على عزله
اعتذر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم السبت عن محاولته فرض الأحكام العرفية في الأسبوع الماضي لكنه لم يتخلى عن السلطة متحديًا ضغوطًا شديدة للتنحي حتى من بعض أعضاء حزبه الحاكم وقبل ساعات من تصويت مقرر على عزله.
وقال يون إنه لن يسعى إلى التنصل من المسؤولية القانونية والسياسية عن قراره بإعلان الأحكام العرفية لأول مرة في البلاد منذ عام 1980، وأشار إلى أن القرارنبع من اليأس.
ويعد هذا الخطاب أول ظهور علني للرئيس يون المحاصر بعد أن فرض الأحكام العرفية لمدة ست ساعات تقريبًا قبل أن يعدل عن قراره ويلغيها في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء بعدما تحدى البرلمان القرار وصوت بالرفض له.
وقال يون في خطاب للشعب بثه التلفزيون: "أنا آسف للغاية وأود أن أعتذر بصدق للأشخاص الذين أصيبوا بالصدمة".
وأضاف: "أترك لحزبي اتخاذ الخطوات اللازمة لاستقرار الوضع السياسي في المستقبل، بما في ذلك مسألة بقائي في السلطة".
أخبار دولية
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