5 دول عربية وإيران وتركيا وروسيا تدعو إلى حل سياسي في سوريا

أعلنت خمس دول عربية بالإضافة إلى إيران وتركيا وروسيا ان استمرار الأزمة السورية يشكل تطورا خطيرا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي مما يستوجب سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة هناك.



وجاء ذلك في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية الدول الخمس عقب اجتماعهم في الدوحة توافقوا خلاله على أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة.