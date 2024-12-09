وزير الخارجية الإسرائيلي: وجود قوات إسرائيلية في الأراضي السورية "موقت"

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن وجود قوات إسرائيلية في الأراضي السورية هو خطوة "محدودة وموقتة" تهدف إلى ضمان أمن إسرائيل خلال حالة الارتباك عقب سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.



وقال في مؤتمر صحفي في القدس: "المصلحة الوحيدة لدينا هي أمن إسرائيل".



وتحدث ساعر أيضا عن المفاوضات المتعثرة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حول إطلاق الرهائن في غزة، وقال إن هناك مفاوضات غير مباشرة جارية، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.



وأشار الى أن إسرائيل قد تكون أكثر تفاؤلا لكن لم يتم الوصول إلى اتفاق بعد.