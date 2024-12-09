تركيا: مستعدون لمساعدة سوريا والوقوف إلى جانب السوريين في هذه المرحلة

أكد وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أن بلاده ستعمل على عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بأمان وعلى إعادة إعمار سوريا.واضاف إن أنقرة مستعدة لمساعدة جارتها والوقوف إلى جانب السوريين في هذه المرحلة الجديدة .من جهته اعلن مسؤول إيراني أن طهران فتحت قناة مباشرة للتواصل مع فصائل في القيادة الجديدة في سوريا.واضاف إن حكام إيران ، منفتحون على التعامل مع القادة السوريين الجدد لافتا الى ان هذا التواصل مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية.