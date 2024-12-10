وزير الخارجية السعودي يتلقى إتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالًا هاتفيًا من وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو.



وجرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات الإقليمية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.