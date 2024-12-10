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مسعفون لرويترز: إستشهاد 7 على الأقل في غارة جوية في وسط غزة

أفاد مسعفون لرويترز بأن سبعة فلسطينيين على الأقل إستشهدوا وأصيب عدة أشخاص آخرين في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.