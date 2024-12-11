اتفاق لوقف اطلاق النار بين الأكراد وفصائل سورية موالية لأنقرة في منبج بوساطة أميركية

أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الأربعاء التوصل برعاية أميركية الى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة منبج في شمال سوريا، حيث أسفرت ثلاثة أيام من الاشتباكات بين قواته وفصائل موالية لأنقرة عن مقتل 218 مقاتلا.



وقال عبدي في منشور على منصة إكس "توصلنا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منبج بوساطة أميركية، حفاظا على أمن وسلامة المدنيين" مشيرا الى أنه "سيتم إخراج مقاتلي مجلس منبج العسكري" الذي يعمل تحت مظلة قواته "في أقرب وقت" من المنطقة ذات الغالبية العربية.