روسيا تتهم أوكرانيا بقصف مطار عسكري باستخدام صواريخ أميركية الصنع وتتوعد بالرد

اتهمت روسيا أوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى أميركية الصنع لقصف مطار عسكري، متوعدة كييف بأنها ستردّ على ذلك من خلال "إجراءات مناسبة".



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تم استخدام ستة صواريخ أتاكمس بالستية أميركية الصنع. أسقط الطاقم القتالي لنظام بانتسير للدفاع الجوي صاروخين، بينما تمّ حرف مسار الأخرى باستخدام تجهيزات الحرب الالكترونية".