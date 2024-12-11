أوكرانيا تنفي أن تكون "ناقشت" مع أوربان وقفا لإطلاق النار في عيد الميلاد

نفت كييف أن تكون "ناقشت" مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وقفا لإطلاق النار مع روسيا خلال عيد الميلاد فضلا عن تبادل للأسرى، رافضة تصريحات أوربان الذي قال إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "رفض" هذه الفكرة.



وكتب المستشار الرئاسي دميتور ليتفين في رسالة إلى وسائل الإعلام "على جري العادة الطرف المجري لم يتحادث مع أوكرانيا. وعلى جري العادة لم تبلغ المجر (أوكرانيا) بهذا التبادل مع روسيا".