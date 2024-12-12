أوستن لكاتس: لتشاور وثيق بين أميركا وإسرائيل في شأن الأحداث الجارية في سوريا

شدّد وزير الدفاع الأميركيّ لويد أوستن لنظيره الإسرائيليّ يسرائيل كاتس، خلال اتصال هاتفيّ، على أهمية أن يكون البلدان على تشاور وثيق في شأن الأحداث الجارية في سوريا.



وقالت وزارة الدفاع الأميركيّ، في بيان، إنّ أوستن أكّد على أهمية التشاور الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل في شأن الأحداث الجارية في سوريا.



وأضافت أنّ أوستن أبلغ كاتس بأنّ واشنطن تراقب التطورات في سوريا وأنّها تدعم انتقالًا سياسيًا سلميًا يشمل الجميع.