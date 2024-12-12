مصدر في وزارة الدفاع التركية لرويترز: قوات المعارضة السورية تواصل تقدّمها لتطهير شمال سوريا من الإرهاب

تواصل قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا تقدّمها "لتطهير شمال سوريا من الإرهاب"، في إشارة إلى معركة ضد جماعة مسلحة كردية في المنطقة، وفق ما قال مصدر في وزارة الدفاع التركية لرويترز.



وأضاف المصدر أنّ تركيا أبلغت الولايات المتحدة مرارًا بأنّ "منظمة إرهابية لا يمكن القضاء عليها باستخدام منظمة إرهابية أخرى".