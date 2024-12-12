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مستشار الأمن القومي الأميركي: إسرائيل أصبحت الآن "أقوى" وتم "القضاء" على وكلاء إيران في المنطقة

أخبار دولية
2024-12-12 | 11:27
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مستشار الأمن القومي الأميركي: إسرائيل أصبحت الآن "أقوى" وتم "القضاء" على وكلاء إيران في المنطقة
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مستشار الأمن القومي الأميركي: إسرائيل أصبحت الآن "أقوى" وتم "القضاء" على وكلاء إيران في المنطقة

صرح مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان الخميس بأن انطباعا تكون لديه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مستعد لاتفاق حول إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.
     
وقال ساليفان في مؤتمر صحافي في السفارة الأميركية في القدس إثر لقائه نتانياهو "نتطلع الآن إلى إبرام صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار" في غزة، مضيفا "حان الوقت لإنهاء المهمة وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم... لدي انطباع ان رئيس الوزراء  مستعد لإبرام صفقة".
 
وأكد أن إسرائيل أصبحت الآن "أقوى" وتم "القضاء" على وكلاء إيران في المنطقة، منذ هجوم حماس غير المسبوق الذي ادى الى اندلاع الحرب في قطاع غزة نهاية 2023.
     
وقال ساليفان "سنتأكد من أن حماس لن تتمكن أبدا من تهديد إسرائيل بالطريقة التي فعلتها في السابع من تشرين الأول"، مضيفا أن "ميزان القوى في الشرق الأوسط تغير بشكل كبير... إسرائيل صارت أقوى، وإيران باتت أضعف ووكلاؤها قُضي عليهم".
     
     

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