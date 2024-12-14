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اختتام مؤتمر كوب 16 في الرياض من دون التوصل إلى اتفاق لمكافحة التصحّر
أخبار دولية
2024-12-14 | 07:06
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اختتام مؤتمر كوب 16 في الرياض من دون التوصل إلى اتفاق لمكافحة التصحّر
فشل مؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحّر (كوب 16) الذي تستضيفه الرياض برعاية الأمم المتحدة، في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية الاستجابة لهذه االمشكلة، حسبما أفاد مشاركون.
وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر إبراهيم ثياو في كلمته الختامية إنّ "الأطراف تحتاج إلى مزيد من الوقت للاتفاق على أفضل السبل للمضي قدما".
أخبار دولية
مؤتمر
الرياض
التوصل
اتفاق
لمكافحة
التصحّر
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