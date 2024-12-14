زيلينسكي: جنود كوريون شماليون يشاركون في "هجمات" بمنطقة كورسك الروسية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن قوات كورية شمالية تقاتل لحساب روسيا، شنت عمليات هجومية في قسم من منطقة كورسك الروسية التي يحتلها الجيش الأوكراني.



وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية "ثمة معلومات أولية تفيد بأن الروس بدأوا استخدام جنود من كوريا الشمالية في هجمات، وبحجم كبير".