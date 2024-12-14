مقتل ثلاثة أشخاص بانفجار قنبلة خلال مهرجان في تايلاند



أعلنت الشرطة التايلاندية السبت اعتقال شخصين بعد انفجار قنبلة الجمعة خلال إحياء مهرجان بالقرب من الحدود مع بورما ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص. وقالت الشرطة إن عبوة محلية الصنع انفجرت على حلبة الرقص خلال المهرجان في منطقة أومفانغ في اقليم تاك بشمال تايلاند مساء الجمعة. أضافت أن شخصين قتلا على الفور وتوفي آخر في وقت لاحق في المستشفى.



كما أدى الانفجار إلى إصابة 48 شخصا من بين نحو ثمانية إلى تسعة آلاف شخص حضروا المهرجان.



وذكرت الشرطة أنها اعتقلت شابا تايلانديا إضافة إلى رجل قالت إنه عضو في اتحاد كارين الوطني، وهو مجموعة متمردة من أقلية عرقية تقاتل الجيش البورمي منذ عقود من أجل تحقيق الحكم الذاتي في ولاية كارين المجاورة في بورما.



وكشف قائد شرطة تاك اللواء سامريت إيكامول إن المشتبه به من بورما ألقى القنبلة بعد مواجهته "عصابة منافسة" كان قد قاتل معها من قبل. ونفى مسؤول كبير في اتحاد كارين الوطني اتصلت به وكالة فرانس برس ورفض الكشف عن اسمه أي تورط، قائلا إن ليس لدى المجموعة أي أعضاء في المنطقة.



وقدم اتحاد كارين الوطني تعازيه لأسر القتلى والجرحى في الانفجار في بيان منفصل على صفحته على فيسبوك.



وقال البيان "سنتعاون مع الحكومة التايلاندية لتحقيق العدالة. نحن لا نقبل هذا النوع من العمل الإرهابي وندينه".



ويستطيع اتحاد كارين الوطني استدعاء أكثر من خمسة آلاف مقاتل، وهو يحافظ على روابط وثيقة مع الشرطة والجيش التايلانديين، ولديه مصالح تجارية واسعة النطاق على جانبي الحدود، وفقا لمحللين.



وقدمت رئيسة الوزراء التايلاندية بايتونغتارن شيناواترا تعازيها للضحايا وأسرهم، ودعت أجهزة الأمن إلى إجراء تحقيق.