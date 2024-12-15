المعارضة في كوريا الجنوبية لن تسعى لمساءلة القائم بأعمال الرئيس بشأن الأحكام العرفية

أعلن زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ أن الحزب قرر عدم السعي لمساءلة رئيس الوزراء هان داك سو بسبب إعلان الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول.



وأصبح هان بصفته رئيسا للوزراء قائما بأعمال الرئيس بعد موافقة البرلمان في تصويت ثان على مساءلة الرئيس يون سوك يول بهدف عزله بسبب محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية.



وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية‭.‬ ويقضي الدستور بأن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة موقتة.