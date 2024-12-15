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مالي وبوركينا فاسو والنيجر باتت "منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني" دول إكواس
أخبار دولية
2024-12-15 | 01:14
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مالي وبوركينا فاسو والنيجر باتت "منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني" دول إكواس
أعلنت الأنظمة العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر السبت أن البلدان الثلاثة باتت "منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني" المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، وذلك عشية انعقاد قمة لهذه المنظمة الإقليمية.
وكانت البلدان الثلاثة التي تشكل معا تحالف دول الساحل وتحكمها أنظمة عسكرية مناهضة لفرنسا، قد أعلنت في كانون الثاني عزمها على مغادرة جماعة إكواس التي تضم حاليا عضوية 15 دولة. وتَعتبر البلدان الثلاثة أن إكواس تُستخدم أداة من جانب القوة الفرنسية الاستعمارية السابقة.
وجاء في بيان تلاه وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب مساء السبت عبر التلفزيون المالي الرسمي: "إن كونفدرالية دول الساحل هي منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني الدول الأعضاء" في إكواس.
وأضاف البيان الذي وقّعه الرئيس المالي الجنرال أسيمي غويتا رئيس كونفدرالية دول الساحل، أنّ لرعايا دول إكواس "الحقّ في الدخول والتنقل والإقامة والاستقرار والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفدراليّة دول الساحل وفقا للقوانين الوطنية السارية".
لكن الدول الثلاث تُحظّر "المهاجرين غير المسموح بهم"، من دون أن تحدّد معايير عدم الأهلية هذه.
وصدر هذا البيان بعد نحو أربع وعشرين ساعة على بيان آخَر للدول الثلاث أعلنت فيه أن قرارها مغادرة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) "لا رجعة فيه"، وذلك قبل ساعات من انعقاد قمة لإكواس التي تأمل في دفع هذه البلدان الثلاثة إلى تغيير رأيها.
ووفقا لإكواس، يُصبح انسحاب الدول الثلاث ساري المفعول بعد عام واحد على إعلانه، أي في كانون الثاني 2025.
وتعقد إكواس قمة في أبوجا الأحد لمناقشة هذه القضية الشائكة، لكن لم تُعلن حتى الآن مشاركة أي وفد من تحالف دول الساحل فيها.
أخبار دولية
مالي
بوركينا فاسو
النيجر
إكواس
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