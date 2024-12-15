تركيا مستعدّة لتقديم دعم عسكري للحكومة السورية الجديدة

أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، أنّ أنقرة مستعدّة لتقديم دعم عسكري للحكومة السورية الجديدة إذا طلبت ذلك.



وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، قال إنّه يجب منح الفرصة للحكومة الجديدة برئاسة محمد البشير من هيئة تحرير الشام التي أطاحت مع فصائل معارضة أخرى بحكم بشار الأسد قبل أسبوع.



وأضاف أنّ تركيا "مستعدّة لتقديم الدعم اللازم إذا طلبت الإدارة الجديدة ذلك".