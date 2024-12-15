ناقلة نفط روسية تحمل آلاف الأطنان من المنتجات النفطية انشطرت جراء عاصفة قوية

انشطرت ناقلة نفط روسية تحمل آلاف الأطنان من المنتجات النفطية، جراء عاصفة قوية، وفق ما أفاد مسؤولون روس.



وأوضحوا أنّه تسبب في تسرب منتجات نفطية في مضيق كيرتش في حين تعرضت ناقلة أخرى أيضًا لمخاطر بعد تعرضها لأضرار.



وقُتل شخص على الأقل.



وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام رسمية أن الناقلة فولجونفت 212، التي يبلغ طولها 136 مترًا وعلى متنها 15 شخصًا، انقسمت إلى نصفين مع غرق مقدمتها، كما غمرت الأمواج سطحها.



وقال مسؤولون إنّ السفينة التي ترفع العلم الروسيّ وبنيت عام 1969 تعرضت لأضرار وجنحت.



وقالت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل البحري "حدث تسرب للمنتجات البترولية".



وذكرت وزارة خدمات الطوارئ الروسية أن السفينة الثانية فولجونفت 239، التي ترفع العلم الروسيّ أيضًا ويبلغ طولها 132 مترًا، انجرفت بعد أن تعرضت لأضرار.



وبنيت السفينة في عام 1973 ويبلغ عدد أفراد طاقمها 14 شخصًا.