أوكرانيا: 30 جنديا كوريا شماليا على الأقل قتلوا وأصيبوا في كورسك الروسية

أعلنت أوكرانيا أن قواتها قتلت أو أصابت ما لا يقل عن 30 جنديا كوريا شماليا نشرتهم روسيا في منطقة كورسك (غرب) التي تسيطر كييف على جزء منها.



وقال جهاز الاستخبارات الأوكراني على تلغرام: "في 14 و15 كانون الأول، تكبدت وحدات من جيش جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية خسائر كبيرة قرب قرى بليخوفو وفوروجبا ومارتينوفكا في منطقة كورسك الروسية... قُتل وجُرح ما لا يقل عن 30 جنديا".