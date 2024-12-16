أميركا تتهم رجلين على صلة بإيران في مقتل 3 عسكريين أميركيين بالأردن

أعلن ممثلو ادعاء أميركيون اليوم الاثنين أن السلطات وجهت اتهامات لرجلين فيما يتعلق بضربة بطائرة مسيرة نفذها مسلحون مدعومون من إيران في الأردن بالقرب من الحدود السورية في كانون الثاني أسفرت عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين وإصابة حوالي 40 آخرين.



وقال ممثلو الادعاء في بوسطن إنهم سيعقدون مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق اليوم الاثنين للإعلان عن اتهامات ضد رجل إيراني ومواطن أمريكي إيراني مزدوج الجنسية فيما يتعلق بانتهاكات التصدير وتقديم دعم مادي لإيران في ضربة الطائرة المسيرة.