كييف: روسيا تطلق هجوما مضادا "كثيفا" في منطقة كورسك بمشاركة قوات كورية شمالية

أطلقت روسيا "هجوما كثيفا" في منطقة كورسك في غرب البلاد مستعينة بقوات كورية شمالية سعيا لإخراج الجنود الأوكرانيين منها، وفق ما أعلن القائد العام للجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي الثلاثاء.



وقال سيرسكي في خطاب أمام مسؤولين محليين: "على مدى ثلاثة أيام متواصلة، ينفّذ الجيش عمليات هجومية مكثفة في منطقة كورسك، مستعينا بشكل نشط بوحدات في الجيش الكوري الشمالي".