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"أفاد" التركية: لم نعثر على أي زنازين مخفية أو أقبية سرية داخل سجن صيدنايا

أخبار دولية
2024-12-17 | 13:17
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&quot;أفاد&quot; التركية: لم نعثر على أي زنازين مخفية أو أقبية سرية داخل سجن صيدنايا
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"أفاد" التركية: لم نعثر على أي زنازين مخفية أو أقبية سرية داخل سجن صيدنايا

اعلن رئيس وكالة إدارة الكوارث التركية "أفاد" أن فرق البحث والمختصين أكدوا "عدم وجود أي سجون أو أقبية سرية داخل مبنى سجن صيدنايا"، مشيرا إلى أنه "يجري البحث عن وجود مقابر جماعية بمحيط السجن"، بحسب "روسيا اليوم".
 
وكانت الوكالة  قد أعلنت إرسال فريق من 80 شخصا إلى سوريا لتنفيذ عملية بحث وإنقاذ في سجن صيدنايا العسكري، حيث يعتقد أن هناك أشخاصا محاصرون.
 
وسبق أن أعلن الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" انتهاء عمليات البحث عن معتقلين محتملين في زنازين وسراديب سرية غير مكتشفة داخل سجن صيدنايا، دون العثور على أي زنازين وسراديب سرية لم تفتح بعد.
 
وبحسب الدفاع المدني "كان السجن يضم آلاف الأبرياء الذين اعتقلهم نظام الأسد، وسط اعتقاد بأن بعضهم لم يتمكن من الخروج مع مئات المعتقلين خلال اليومين الماضيين، نظرا لوجودهم في مواقع محكمة الإغلاق، وفق روايات ذوي المفقودين والأهالي".
 
وأكد أن "فرقه المختصة بحثت في جميع أقسام ومرافق السجن وفي أقبيته وفي باحاته وخارج أبنيته، بوجود أشخاص كانوا بمرافقتهم ولديهم دراية كاملة في مبنى السجن وتفاصيله، ولم تعثر الفرق على أي دليل يؤكد وجود أقبية سرية أو سراديب غير مكتشفة".

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