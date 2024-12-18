توقيف مشتبه فيه أوزبكستاني في اغتيال ضابط روسي رفيع المستوى

أعلنت هيئة التحقيق الروسية الأربعاء توقيف مواطن أوزبكستاني يشتبه بضلوعه في اغتيال الجنرال الروسي إيغور كيريلوف الثلاثاء في موسكو في عملية تفجير أعلنت كييف مسؤوليتها عنها.



وقالت الهيئة في بيان إن "مواطنا من أوزبكستان من مواليد العام 1995 ، أوقف للاشتباه في تنفيذه الاعتداء الذي أودى بحياة قائد قوات الدفاع الاشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية إيغور كيريلوف ومساعده إيليا بوليكاربوف". وأوضح المصدر نفسه أن المشتبه فيه أكد أن "أجهزة الاستخبارات الأوكرانية جندته".