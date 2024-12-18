مقتل 22 شخصا على الأقل بعد غرق قارب في الكونجو

أعلن مسؤول في جمهورية الكونجو الديمقراطية ان 22 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم بعد غرق قارب في نهر بغرب البلاد نتيجة انهيار سطحه الذي كان مكتظا بالركاب.



وذكر المسؤول لرويترز، أن ما يصل إلى مئة راكب كانوا على متن القارب عندما غرق أمس الثلاثاء في إقليم ماي ندومبي بغرب البلاد. والقتلى عبارة عن 15 امرأة وخمسة رجال وطفلين.



وقال حاكم الإقليم لوبون نكوسو كيفاني لرويترز: "ستتكرر حوادث الغرق حتى يكون لدينا قوارب معدنية أكثر أمانا. وهناك آلاف من هذه القوارب الخشبية تجوب مياه ماي ندومبي".



وأضاف أن فريقا من مسؤولي الإقليم توجه إلى المنطقة للتحقيق، ويعتقد أن العديد من الركاب تمكنوا من الفرار والوصول إلى الشاطئ.