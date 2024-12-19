وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية للـLBCI: القيادة السورية الجديدة لن تتعرض لعناصر حزب الله في سوريا

كشف وزير النقل في الحكومة السورية الانتقالية بهاء الدين الشرم للـLBCI أن بشار الأسد فضَّل سحب أمواله ونقلها إلى الخارج عن حماية قادة الفصائل الذين حاربوا معه في سوريا



ولفت الى أن القيادة السورية الجديدة لن تتعرض لعناصر حزب الله في سوريا الذين انشقوا وتركوا أسلحتهم ولكننا سنُحيل إلى الشرطة والقضاء كل من يشتبه بحيازتهم أسلحة.



وأوضح الشرم أن المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان مفتوحة وتعمل بشكل منتظم ويوجد إدارة لكل معبر بالطرف السوري تتواصل مع الإدارة عند الطرف اللبناني ولكن هناك معاهدات واتفاقيات سابقة بهذا الخصوص يَنظر فيها مجلس الوزراء.

وتعليقاً على انتشار صور للوحات سيارات لبنانية في فروع أمنية سورية، أجاب: "هذه اللوحات لعناصر في حزب الله تركوا سياراتهم وفرّوا خارج مواقعهم مع عناصر الجيش السوري أثناء سقوط النظام".