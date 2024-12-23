الرئيس التنفيذي السابق لنيسان يشكك في نجاح اندماج الشركة مع هوندا

شكك كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬اليوم، في نجاح الاندماج المحتمل بينها وبين شركة هوندا، قائلا إن خطط نيسان "لا معنى لها".



ومن المتوقع أن تعلن هوندا ونيسان اليوم الاثنين بدء محادثات لدمج الأعمال، حسبما قال مصدران مطلعان على الأمر لرويترز.



وتكابد شركتا صناعة السيارات من أجل البقاء في ظل التغير السريع في القطاع.



وقال غصن في مؤتمر صحفي اليوم: "من منظور يتعلق بالصناعة، هناك ازدواجية في كل شيء" بين الشركتين، مشيرا الى أن التكامل ضروري في الاندماج لكن لا يوجد أي تكامل بين هوندا ونيسان.



وأضاف عبر الإنترنت من لبنان حيث يقيم حاليا: "إذا حدث هذا الاندماج... فإنني شخصيا لا أعتقد أنه سيكون ناجحا".