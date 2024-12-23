حماس: مصير بعض الرهائن مرهون بتقدم الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق

أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في منشور على تطبيق تيليغرام اليوم الاثنين أن مصير الرهائن المحتجزين لدى الحركة "مرهون بتقدم الجيش الإسرائيلي لمئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان".