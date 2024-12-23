اليونان وإسرائيل توقعان اتفاقا لتعزيز استقرار الطاقة في شرق البحر المتوسط

أعلنت وزارة البيئة والطاقة اليونانية الاثنين أن اليونان وإسرائيل وقعتا اتفاقا لتعزيز استقرار الطاقة ودعم مشروعات الطاقة الجديدة في شرق البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي.



وأضافت الوزارة أن الاتفاق وقعه وزير الطاقة اليوناني ثيودوروس سكيلاكاكيس ونظيره الإسرائيلي إيلي كوهين خلال زيارة الأخير إلى اليونان.



وقال سكيلاكاكيس في بيان "إنشاء ممر (صديق للبيئة) لنقل الكهرباء من إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي عبر اليونان سيكون مشروعا ذا أهمية استراتيجية لمنطقة شرق البحر المتوسط".