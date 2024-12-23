زيلينسكي: زعماء العالم لا يفعلون شيئا يذكر إزاء تعاون روسيا وكوريا الشمالية

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زعماء العالم اليوم الاثنين قائلا إنهم لم يفعلوا شيئا يذكر إزاء التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية.



وقال إن كوريا الشمالية ترسل جنودا وعتادا إلى روسيا لمساندتها في الحرب على أوكرانيا.