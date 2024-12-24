وفد من وزارة الطاقة التركية سيزور سوريا قريباً لمناقشة أوجه التعاون المحتمل

اعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن وفدا من الوزارة سيزور سوريا "قريبا" لمناقشة أوجه التعاون المحتمل في مجال الطاقة بما في ذلك نقل الكهرباء لتخفيف نقص إمدادات الطاقة.



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن أنقرة ستبذل كل ما في وسعها لإعادة إعمار سوريا، بما يشمل تحسين العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة.



وقال بيرقدار للصحفيين في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين "سيزور وفد من وزارة الطاقة سوريا في أقرب وقت ممكن وسيفحص البنية التحتية للكهرباء والطاقة هناك". وأضاف أن الوفد التركي سيناقش أيضا التعاون في مجال الطاقة مع الحكومة السورية الجديدة، وأوجه الدعم التي يمكن أن تقدمها تركيا في هذا الشأن. وتابع "تكمن المشكلة الرئيسية في مجال الطاقة بسوريا في (نقص) الكهرباء في الوقت الراهن. ستبحث (تركيا) عن صيغة لتزويد سوريا بالكهرباء".



وتزود تركيا حاليا بعض مناطق شمال سوريا بالكهرباء، حيث شنت أربع عمليات عسكرية منذ عام 2016.

