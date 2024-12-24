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في سوريا... اتفاق لحل كل الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع
أخبار دولية
2024-12-24 | 06:26
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في سوريا... اتفاق لحل كل الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الفصائل المسلحة اتفقت على حل نفسها والاندماج تحت مظلة وزارة الدفاع عقب اجتماع قادتها مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.
وذكرت سانا التي أصبحت تنشر الأخبار نقلا عن غرفة العمليات العسكرية والمصادر التابعة لهيئة تحرير الشام "اجتماع قادة الفصائل الثورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع".
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