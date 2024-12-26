الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إحباط مؤامرة لأجهزة المخابرات الأوكرانية لقتل ضباط روس كبار وأفراد عائلاتهم
أخبار دولية
2024-12-26 | 01:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إحباط مؤامرة لأجهزة المخابرات الأوكرانية لقتل ضباط روس كبار وأفراد عائلاتهم
نقلت وكالة تاس الروسية عن جهاز الأمن الاتحاديّ الروسيّ القول إنّه أحبط مؤامرة لأجهزة المخابرات الأوكرانية لقتل ضباط روس كبار وأفراد عائلاتهم في موسكو.
وقُتل اللفتنانت جنرال إيجور كيريلوف قائد قوات الدفاع النووية والبيولوجية والكيميائية في روسيا على يد جهاز المخابرات الأوكراني في 17 كانون الأول في موسكو جراء انفجار قنبلة مزروعة في دراجة كهربائية.
آخر الأخبار
أخبار دولية
مؤامرة
لأجهزة
المخابرات
الأوكرانية
وأفراد
عائلاتهم
التالي
القائم بأعمال الرئيس في كوريا الجنوبية: لن نعيّن ثلاثة قضاة لملء المقاعد الشاغرة في المحكمة الدستورية
شركة "جابان إيرلاينز" تتعرض لهجوم سيبيرانيّ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-12-14
أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: رئيس الشاباك وضباط كبار في الجيش التقوا مدير الاستخبارات الأردنية العامة وكبار القادة العسكريين الأردنيين للتنسيق بشأن الوضع في سوريا
آخر الأخبار
2024-12-14
أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: رئيس الشاباك وضباط كبار في الجيش التقوا مدير الاستخبارات الأردنية العامة وكبار القادة العسكريين الأردنيين للتنسيق بشأن الوضع في سوريا
0
آخر الأخبار
2024-11-09
وزير الخارجية الإيراني بعد اتهامات أميركية لرجل إيراني بتدبير مؤامرة لقتل دونالد ترامب: "اختلاق سيناريو جديد"
آخر الأخبار
2024-11-09
وزير الخارجية الإيراني بعد اتهامات أميركية لرجل إيراني بتدبير مؤامرة لقتل دونالد ترامب: "اختلاق سيناريو جديد"
0
آخر الأخبار
2024-10-25
وزارة الدفاع الإسرائيلية: مقتل 890 من جنود وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية منذ 7 تشرين الأول الماضي
آخر الأخبار
2024-10-25
وزارة الدفاع الإسرائيلية: مقتل 890 من جنود وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية منذ 7 تشرين الأول الماضي
0
آخر الأخبار
2024-10-21
مولوي: بحثنا بضرورة الأمن الاستباقي وضرورة عمل المخابرات وشعبة المعلومات وتحديداً بعد تزايد الشائعات التي تجري متابعتها والتحقيق فيها وندعو المواطنين لإبلاغ الأجهزة الأمنية بأي أمر في هذا الإطار لتوقيف مثيري الشائعات والبلبلة
آخر الأخبار
2024-10-21
مولوي: بحثنا بضرورة الأمن الاستباقي وضرورة عمل المخابرات وشعبة المعلومات وتحديداً بعد تزايد الشائعات التي تجري متابعتها والتحقيق فيها وندعو المواطنين لإبلاغ الأجهزة الأمنية بأي أمر في هذا الإطار لتوقيف مثيري الشائعات والبلبلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:19
وفد عراقي التقى في دمشق الإدارة السورية الجديدة
أخبار دولية
06:19
وفد عراقي التقى في دمشق الإدارة السورية الجديدة
0
أخبار لبنان
06:11
مجلس التعاون الخليجي يدعو لرفع العقوبات عن سوريا والتصدي للإرهاب
أخبار لبنان
06:11
مجلس التعاون الخليجي يدعو لرفع العقوبات عن سوريا والتصدي للإرهاب
0
أخبار دولية
04:18
عملية لملاحقة فلول نظام الأسد في ريف محافظة طرطوس
أخبار دولية
04:18
عملية لملاحقة فلول نظام الأسد في ريف محافظة طرطوس
0
أخبار دولية
04:09
لافروف: أي اتفاق سلام في أوكرانيا لا بد أن يضمن أمن روسيا
أخبار دولية
04:09
لافروف: أي اتفاق سلام في أوكرانيا لا بد أن يضمن أمن روسيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
23:56
زيارة مرتقبة لهوكشتاين في هذا التاريخ (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
23:56
زيارة مرتقبة لهوكشتاين في هذا التاريخ (الأنباء الكويتية)
0
منوعات
11:50
استياء كبير في بريطانيا... والسبب معجنات صغيرة في عيد الميلاد
منوعات
11:50
استياء كبير في بريطانيا... والسبب معجنات صغيرة في عيد الميلاد
0
أخبار دولية
01:49
إحباط مؤامرة لأجهزة المخابرات الأوكرانية لقتل ضباط روس كبار وأفراد عائلاتهم
أخبار دولية
01:49
إحباط مؤامرة لأجهزة المخابرات الأوكرانية لقتل ضباط روس كبار وأفراد عائلاتهم
0
أخبار دولية
00:27
قصف إسرائيليّ لمنزل في حي الزيتون
أخبار دولية
00:27
قصف إسرائيليّ لمنزل في حي الزيتون
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تجديد الثقة بإتحادات رياضية عدة... ومنافسة وحيدة في إنتخابات ألعاب القوى
تقارير نشرة الاخبار
13:44
تجديد الثقة بإتحادات رياضية عدة... ومنافسة وحيدة في إنتخابات ألعاب القوى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
البيتكوين بين التوقعات المرتفعة والتقلبات الحادة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
البيتكوين بين التوقعات المرتفعة والتقلبات الحادة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذه هي أسباب سقوط الطائرة الأذرية في كازاخستان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذه هي أسباب سقوط الطائرة الأذرية في كازاخستان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
والدة أوستن تايس تتمسك بأمل إستعادة إبنها... وهذا ما قالته للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34
والدة أوستن تايس تتمسك بأمل إستعادة إبنها... وهذا ما قالته للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
لأول مرة بعد وقف النار... قصف إسرائيلي على البقاع
تقارير نشرة الاخبار
13:31
لأول مرة بعد وقف النار... قصف إسرائيلي على البقاع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أبو فاعور يكشف تفاصيل مباحثات جنبلاط مع الشرع وأردوغان
تقارير نشرة الاخبار
13:22
أبو فاعور يكشف تفاصيل مباحثات جنبلاط مع الشرع وأردوغان
0
أخبار دولية
13:19
في الميلاد رسائل معايدة من البر والبحر والجو
أخبار دولية
13:19
في الميلاد رسائل معايدة من البر والبحر والجو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بهجة عيد الميلاد في صور حاضرة رغم مخلفات العدوان الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بهجة عيد الميلاد في صور حاضرة رغم مخلفات العدوان الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
الميلاد هذا العام: بين محو صورة الحرب من الذاكرة وأحلام شباب بلبنان الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:15
الميلاد هذا العام: بين محو صورة الحرب من الذاكرة وأحلام شباب بلبنان الجديد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:00
عيد الميلاد يجمع كارلا حداد بطوني أبو جودة في أجواء عائلية دافئة (صور)
منوعات
10:00
عيد الميلاد يجمع كارلا حداد بطوني أبو جودة في أجواء عائلية دافئة (صور)
2
منوعات
11:25
عائلة طوني بارود تحتفل بعيد الميلاد… هكذا أصبح طفلاه! (صورة)
منوعات
11:25
عائلة طوني بارود تحتفل بعيد الميلاد… هكذا أصبح طفلاه! (صورة)
3
فنّ
09:04
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يحتفلان بأول عيد ميلاد كزوجين بحضور العائلة (صور)
فنّ
09:04
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يحتفلان بأول عيد ميلاد كزوجين بحضور العائلة (صور)
4
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذه هي أسباب سقوط الطائرة الأذرية في كازاخستان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هذه هي أسباب سقوط الطائرة الأذرية في كازاخستان
5
أخبار دولية
15:39
تسعة قتلى في اشتباكات بطرطوس أثناء محاولة توقيف ضابط عسكري سابق
أخبار دولية
15:39
تسعة قتلى في اشتباكات بطرطوس أثناء محاولة توقيف ضابط عسكري سابق
6
أمن وقضاء
12:30
غادر مكان إقامته ولم يَعُد... وقوى الأمن تعمّم صورته
أمن وقضاء
12:30
غادر مكان إقامته ولم يَعُد... وقوى الأمن تعمّم صورته
7
أخبار لبنان
12:51
توضيح من أبرشية أنطلياس المارونية بعد انتشار خبر عن كاهن يحمل سلاحًا حربيًا
أخبار لبنان
12:51
توضيح من أبرشية أنطلياس المارونية بعد انتشار خبر عن كاهن يحمل سلاحًا حربيًا
8
موضة وجمال
11:00
باريس هيلتون في إطلالة جريئة بعيد الميلاد… ومتابعوها يتساءلون: "أليس لديك أطفال؟" (فيديو)
موضة وجمال
11:00
باريس هيلتون في إطلالة جريئة بعيد الميلاد… ومتابعوها يتساءلون: "أليس لديك أطفال؟" (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More