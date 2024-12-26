إحباط مؤامرة لأجهزة المخابرات الأوكرانية لقتل ضباط روس كبار وأفراد عائلاتهم

نقلت وكالة تاس الروسية عن جهاز الأمن الاتحاديّ الروسيّ القول إنّه أحبط مؤامرة لأجهزة المخابرات الأوكرانية لقتل ضباط روس كبار وأفراد عائلاتهم في موسكو.



وقُتل اللفتنانت جنرال إيجور كيريلوف قائد قوات الدفاع النووية والبيولوجية والكيميائية في روسيا على يد جهاز المخابرات الأوكراني في 17 كانون الأول في موسكو جراء انفجار قنبلة مزروعة في دراجة كهربائية.