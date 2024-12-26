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سفارة أوكرانيا في لبنان: الهجوم الروسيّ انتهاك للقيم الأخلاقية وعدم احترام للقيم الإنسانية

أخبار دولية
2024-12-26 | 07:25
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سفارة أوكرانيا في لبنان: الهجوم الروسيّ انتهاك للقيم الأخلاقية وعدم احترام للقيم الإنسانية
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سفارة أوكرانيا في لبنان: الهجوم الروسيّ انتهاك للقيم الأخلاقية وعدم احترام للقيم الإنسانية

علقت سفارة أوكرانيا في لبنان، في بيان، على الهجوم الذي استهدف بلادها في خلال عيد الميلاد، معتبرة انه "إنتهاك للقيم الأخلاقية وعدم احترام للقيم الإنسانية".

وقالت: "عيد الميلاد هو وقت يرتبط تقليديا بالسلام والمحبة. ومع ذلك، أظهرت أحداث 25 كانون الاول تجاهلًا صارخًا لهذه المبادئ. الهجمات الصاروخية والضربات بالطائرات المسيرة التي شنتها روسيا على أوكرانيا خلال هذا اليوم المقدس لم تكن مجرد عمل عدائي، بل كشفت أيضا عن ازدراء عميق للقيم الأخلاقية الأساسية.

وأضافت: "في الثقافة المسيحية، يعتبر عيد الميلاد أكثر من مجرد عطلة؛ إنه رمز الولادة الجديدة للرحمة والأمل الذي يجمع الناس معا بغض النظر عن إيمانهم. الهجوم في هذا اليوم يمثل انتهاكا متعمدا ليس فقط للقواعد الإنسانية الدولية، ولكن أيضا للمبادئ الأساسية للإنسانية."

وأوضحن أنّ "أكثر من 70 صاروخًا، أُطلقت بما في ذلك صواريخ باليستية، وأكثر من مئة طائرة مسيرة استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. هذه الهجمات لم تعرض حياة المدنيين للخطر فحسب، بل زادت أيضا من معاناة الناس اليومية، وتركهم دون تدفئة أو إضاءة خلال أشهر الشتاء القاسية. مثل هذه الأعمال تؤكد نية روسيا في خلق أكبر قدر ممكن من المعاناة والفوضى بين السكان المدنيين".

وأدانت القادة الأوروبيون تصرفات روسيا، بينما اضطرت دول مثل بولندا إلى تعبئة طيرانها العسكري لتأمين حدودها. حتى الدول المحايدة مثل مولدوفا ورومانيا أعربت عن قلقها بعد أن اخترقت الصواريخ الروسية مجالها الجوي.
 

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