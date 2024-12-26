هيئة مراقبة الطيران في روسيا: إغلاق مطارات موسكو الأربعة موقتا

أعلنت الوكالة المعنية بمراقبة الطيران في روسيا (روسافياتسيا) اليوم الخميس أن كل مطارات العاصمة موسكو الأربعة والمطار الموجود في كالوجا على بعد 160 كيلومترا جنوب غربي موسكو أغلقت على نحو موقتا، من دون ذكر سبب ذلك.



وقالت روسافياتسيا في بيان "تتخذ أطقم الطيران والمراقبون الجويون والعاملون في خدمات المطار كافة الإجراءات الضرورية لضمان أمن الرحلات".